Борщёва и Медведева выразили своё негативное отношение к шоу Comedy Woman

Борщёва и Медведева заявили, что не скучают по Comedy Woman

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комедийные артистки Елена Борщёва и Наталья Медведева высказались о шоу Comedy Woman.

Фото: Инстаграм Елены Борщёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юмористки Елена Борщёва и Наталья Медведева

Елена Борщёва и Наталья Медведева сняли совместное видео. На кадрах коллеги, начинавшие свою карьеру в КВН, недвусмысленно объяснили, что вовсе не скучают по шоу Comedy Woman.

"Сажай дерево, когда будешь скучать по Comedy Woman", — гласит подпись к видео.

После этого показана выжженная солнцем пустыня без какой-либо растительности.

Елена Борщева ушла из проекта Comedy Woman в 2012 году. Она отмечала, что к тому моменту в шоу плохо обстояло дело с сочинением новых номеров. Она решила начать свой творческий путь самостоятельно.

Елена признавалась, что чувствовала себя неуютно на съёмках. Однажды она ждала своего выхода на сцену целый день, а в итоге номер отменили. Это стало последней каплей её терпения.

Уточнения

Comedy Woman (произносится «ка́меди ву́мен»; ранее Made in Woman) — российское юмористическое шоу производства компании «Comedy Club Production», выходившее на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 21 ноября 2008 года.

