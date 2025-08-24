Борщёва и Медведева выразили своё негативное отношение к шоу Comedy Woman

Комедийные артистки Елена Борщёва и Наталья Медведева высказались о шоу Comedy Woman.
Елена Борщёва и Наталья Медведева сняли совместное видео. На кадрах коллеги, начинавшие свою карьеру в КВН, недвусмысленно объяснили, что вовсе не скучают по шоу Comedy Woman.
"Сажай дерево, когда будешь скучать по Comedy Woman", — гласит подпись к видео.
После этого показана выжженная солнцем пустыня без какой-либо растительности.
Елена Борщева ушла из проекта Comedy Woman в 2012 году. Она отмечала, что к тому моменту в шоу плохо обстояло дело с сочинением новых номеров. Она решила начать свой творческий путь самостоятельно.
Елена признавалась, что чувствовала себя неуютно на съёмках. Однажды она ждала своего выхода на сцену целый день, а в итоге номер отменили. Это стало последней каплей её терпения.
Comedy Woman (произносится «ка́меди ву́мен»; ранее Made in Woman) — российское юмористическое шоу производства компании «Comedy Club Production», выходившее на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 21 ноября 2008 года.
