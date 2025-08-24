В краю, где зарыта моя пуповина: Эвелина Блёданс присматривает жильё в значимом для неё месте

Эвелина Блёданс недавно посетила Крым, где провела время в Ялте — месте, которое имеет для неё особое значение. В ходе своего визита она не только наслаждалась отдыхом на курорте, но и занималась важными делами, о которых рассказала в интервью kp.ru.
Во время своего пребывания в Ялте Эвелина встретилась с местными властями, включая мэра города Янину Павленко. В ходе беседы они обсудили различные проекты, которые актриса планирует реализовать на своей родине.
"В краю, где зарыта моя пуповина, где похоронены мой отец, мать, бабушка, дед — все лежат здесь. Мне хочется сделать для Крыма как можно больше", — рассказала звезда.
Кроме того, телеведущая рассказала о своих планах на будущее, отметив, что рассматривает возможность приобретения жилья на побережье Чёрного моря.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.
