В краю, где зарыта моя пуповина: Эвелина Блёданс присматривает жильё в значимом для неё месте

Эвелина Блёданс хочет приобрести недвижимость на берегу Чёрного моря
0:55
Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс недавно посетила Крым, где провела время в Ялте — месте, которое имеет для неё особое значение. В ходе своего визита она не только наслаждалась отдыхом на курорте, но и занималась важными делами, о которых рассказала в интервью kp.ru.

Эвелина Блёданс
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Bagryansky/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвелина Блёданс

Во время своего пребывания в Ялте Эвелина встретилась с местными властями, включая мэра города Янину Павленко. В ходе беседы они обсудили различные проекты, которые актриса планирует реализовать на своей родине.

"В краю, где зарыта моя пуповина, где похоронены мой отец, мать, бабушка, дед — все лежат здесь. Мне хочется сделать для Крыма как можно больше", — рассказала звезда.

Кроме того, телеведущая рассказала о своих планах на будущее, отметив, что рассматривает возможность приобретения жилья на побережье Чёрного моря.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
