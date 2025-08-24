Тина Канделаки раскрывает секрет: когда можно принимать дорогие подарки от мужчин

Тина Канделаки поделилась правилом принятия от мужчин дорогих подарков

Тина Канделаки объясняет, когда женщине стоит принимать дорогие подарки от мужчин, основываясь на личном опыте и финансовых возможностях.

Тина Канделаки записала в социальных сетях видео, на котором рассказала женщинам, стоит ли брать дорогие подарки у мужчин.

Звезда ТВ отметила, что принимать презенты нужно лишь в том случае, если женщина может позволить себе купить аналогичный подарок за свои средства.

Если финансы ей позволяют приобрести такой подарок, то, по мнению Канделаки, презент можно принимать со спокойной душой, видя в нём признание своих достижений.

Если же подарок даме не по карману, то, по убеждению Тины, мужчина просто покупает женщину. Она объяснила, что такой формат тоже возможен, однако она предупредила, что в какой-то момент торговые отношения могут прекратиться.

Канделаки ранее отмечала, что актуальными на все времена подарки являются книги, абонементы, путешествия, деньги и спортивный инвентарь.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

