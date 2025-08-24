Секреты любви Бьянки: каких мужчин певица отвергает и почему она считает хирургов лучшими партнёрами

Певица Бьянка хочет выйти замуж за хирурга

После значительного преображения, связанного с похудением на 30 килограммов, певица Бьянка поделилась своими представлениями об идеальном спутнике жизни. Артистка, чья карьера тесно связана с музыкальной сценой, заявила, что её будущий муж ни в коем случае не должен быть представителем шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бьянка

В эфире программы "ДаДа — НетНет" 39-летняя исполнительница объяснила, что ей сложно представить себя в отношениях с человеком, чья работа связана с постоянным публичным вниманием и зарабатыванием на эстраде. Бьянка стремится к спокойному партнёру, который не будет гнаться за популярностью и создавать контент. Именно поэтому её взгляд обращён в сторону представителей медицинской профессии.

"Я бы хотела спокойного мужчину, желательно врача-хирурга. Как правило, такие люди не очень любят шумиху, у них постоянно операции, им нужно учиться, повышать квалификацию, держать в голове много информации", — поделилась Бьянка.

Певица также уточнила, что её не привлекают мужчины из бьюти-сферы, например, косметологи. По её мнению, такие специалисты часто ориентированы на модные тенденции и жаждут общественного признания, что не соответствует её ожиданиям. Кроме того, Бьянка отметила, что при выборе партнёра обращает внимание и на астрологические аспекты, придавая значение знаку зодиака своего избранника.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

