Лариса Гузеева раскрыла секрет идеальной шакшуки с минималистичными ингредиентами

Лариса Гузеева поделилась секретами приготовления шакшуки
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как она готовит арабское блюдо из яиц под названием шакшука.

Шакшука
Фото: Инстаграм Ларисы Гузеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шакшука

Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях фото с аппетитными продуктами и готовым красивым блюдом восточной кухни.

Она отметила, что любой человек может дать советы по приготовлению окрошки, оливье, а также каждый знает, как правильно воспитывать чужого ребёнка.

"Я не добавляю в шакшуку томатную пасту, кабачки, цветную капусту и прочие прелести — только то, что на фото. Сливки обязательно", — написала под снимками телесваха.

Ранее Лариса Гузеева заверила, что в жизни она ведёт себя не так, как в шоу "Давай поженимся".

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). 

Шакшу́ка — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ, входит в кухню большинства арабских стран и кухню Израиля.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
