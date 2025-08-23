Когда нет парня: Ольга Бузова поделилась самоироничным видео и задала подписчикам вопрос

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Бузова пошутила над своим одиночеством в новом видео
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снова заинтриговала поклонников, затронув тему своей личной жизни. Звезда, известная любовью к созданию интриги вокруг своих романтических отношений, на этот раз подошла к вопросу с юмором.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

В своём личном блоге она разместила забавное видео, в котором иронично обыграла отсутствие партнёра.

"Когда не ночевала дома и подумала, а не изменяет ли мне мой парень? Аааа, у меня же нет парня…" — написала Бузова.

После этого она поинтересовалась у подписчиков, кому знакома такая ситуация.

"У кого так же?" — спросила Бузова.

Реакция аудитории не заставила себя ждать. Фанаты оценили самоиронию звезды и оставили множество поддерживающих комментариев. Многие отметили, что счастье не обязательно связано с наличием второй половинки, и подчеркнули независимость и успешность Бузовой. Подписчики восхищались её достижениями и призывали не расстраиваться из-за отсутствия отношений, находя в этом свои преимущества.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
