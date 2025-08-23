Унитаз на грани искусства: дети Артемия Лебедева шокировали папу креативом

Артемий Лебедев показал необычный унитаз в своём доме

Шоу-бизнес

Дизайнера Артемия Лебедева позабавил унитаз, на дизайном которого поработали его дети.

Фото: ВК-аккаунт Артемия Лебедева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дизайнер Артемий Лебедев

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото унитаза в своём доме. Он оценил креатив своих наследников, которые модернизировали туалет.

"Дети позвали со словами: "Папа, у нас унитаз курит!" Ну я прибежал, думал, короткое замыкание или еще какая фигня, а оказалось просто тиктока насмотрелись", — написал под снимком Артемий.

Сам Лебедев тоже любит необычные вещи в интерьере. Ковёр с изображением Божией Матери в клубах дыма стал поводом для штрафа дизайнера. Вид этого ковра оскорбил чувства верующих.

Ранее сообщалось, что Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз и показал фото с новорождённым ребёнком.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

