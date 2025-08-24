Ненавидела свои зубы: как критика заставила Анастасию Решетову перестать улыбаться

Анастасия Решетова поделилась своими былыми переживаниями относительно внешности. Несмотря на то что поклонники часто восхищаются её красотой, сама Анастасия долгое время боролась с комплексами.
Модель рассказала, что ей было сложно принять некоторые особенности своей внешности, такие как растяжки, появившиеся после рождения ребёнка. По её словам, ей потребовалось немало времени, чтобы научиться любить себя и свою внешность. Публичная критика лишь усугубляла эти внутренние сомнения.
"Раньше без тонального крема не выходила на улицу, подсознательно хотела полностью скрыть лицо, надеть маску и изменить тон кожи. Сейчас ежедневный макияж — это всего лишь консилер под глаза и пудра, ведь ничего нет лучше, чем своя здоровая сияющая кожа", — заявила Решетова в личном блоге.
Анастасия также вспомнила, как однажды критика коснулась её зубов, которые у неё, по мнению некоторых людей, слишком крупные. Из-за этого Решетова стала отказывать себе в такой естественной и приятной вещи, как улыбка, однако теперь всё изменилось. То, что раньше модель не любила в себе, она стала воспринимать как свои изюминки. Более того, следы на животе для неё стали символом самого важного события в жизни — рождения сына.
Решетова подчеркнула, что путь к принятию себя был непростым, но в итоге ей удалось обрести уверенность и научиться получать удовольствие от своей внешности.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
