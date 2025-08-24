Ненавидела свои зубы: как критика заставила Анастасию Решетову перестать улыбаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Решетова призналась, что долгое время ненавидела свою внешность
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова поделилась своими былыми переживаниями относительно внешности. Несмотря на то что поклонники часто восхищаются её красотой, сама Анастасия долгое время боролась с комплексами.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

Модель рассказала, что ей было сложно принять некоторые особенности своей внешности, такие как растяжки, появившиеся после рождения ребёнка. По её словам, ей потребовалось немало времени, чтобы научиться любить себя и свою внешность. Публичная критика лишь усугубляла эти внутренние сомнения.

"Раньше без тонального крема не выходила на улицу, подсознательно хотела полностью скрыть лицо, надеть маску и изменить тон кожи. Сейчас ежедневный макияж — это всего лишь консилер под глаза и пудра, ведь ничего нет лучше, чем своя здоровая сияющая кожа", — заявила Решетова в личном блоге.

Анастасия также вспомнила, как однажды критика коснулась её зубов, которые у неё, по мнению некоторых людей, слишком крупные. Из-за этого Решетова стала отказывать себе в такой естественной и приятной вещи, как улыбка, однако теперь всё изменилось. То, что раньше модель не любила в себе, она стала воспринимать как свои изюминки. Более того, следы на животе для неё стали символом самого важного события в жизни — рождения сына.

Решетова подчеркнула, что путь к принятию себя был непростым, но в итоге ей удалось обрести уверенность и научиться получать удовольствие от своей внешности.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
