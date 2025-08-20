Колхоз и совок: Анастасия Волочкова заявила, что больше не поедет в Сочи

Волочкова раскритиковала город Сочи, назвав его колхозом и совком

Балерина Анастасия Волочкова обрушила свой гнев на город Сочи, вспомнив, что когда-то баллотировалась на мэра этого города-курорта.

Анастасия Волочкова не жалует город Сочи. С ним у неё связаны неприятные воспоминания. В этом городе потерпела крах политическая карьера звезды балета.

В 2009 году экс-прима Большого театра сделала неудачную попытку стать мэром Сочи. Она заверила, что не горела желанием встать во главе приморского города, а её заставили участвовать в выборах.

"Я больше никогда не связывала бы свою жизнь с Сочи. Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и всё подготовили", — цитирует слова балерины "Абзац".

Она отметила, что посещала недавно Сочи, однако город произвёл на неё плохое впечатление.

"Как был колхоз, так и остался… Полный совок!" — заявила Анастасия.

Звезда, которая любит отдыхать на Мальдивах, отметила, что станцевала в курортном городе, однако возвращаться туда не собирается.

