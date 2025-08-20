Блогер Ида Галич в истерике: кибермошенники захватили её соцсети

Блогер Ида Галич в истерике, так как мошенники орудуют на её страничке в социальных сетях после взлома.
В социальных сетях Иды Галич появились подозрительные посты. От имени блогера подписчиков призывают переходить по ссылкам.
В своём Telegram-канале Ида Галич эмоционально высказалась по поводу неприятной ситуации.
"Неуважаемые террорюги. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. Халявщики, чтобы у вас руки отсохли. Я вас проклинаю. Если у меня из-за вас на нервах пропадет молоко, я каждому оторву руки", — пишет выведенная из себя звезда интернета.
Она призвала публику не переходить по ссылкам и не переводить мошенникам деньги. За помощью блогер обратилась в правоохранительные органы.
Поклонников Ида попросила жаловаться только на отдельные посты, а не на сам аккаунт, в котором у блогера почти семь миллионов подписчиков.
Галич стала очередной жертвой волны взломов. Внезапно ожили странички в соцсетях Елены Блиновской и блогера Лерчек. Там орудуют аферисты, которые проводят сомнительные конкурсы и объявляют начала неких запусков.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
