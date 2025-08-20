Блогер Ида Галич в истерике: кибермошенники захватили её соцсети

Ида Галич прокляла аферистов, которые взломали её соцсети

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич в истерике, так как мошенники орудуют на её страничке в социальных сетях после взлома.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Ида Галич

В социальных сетях Иды Галич появились подозрительные посты. От имени блогера подписчиков призывают переходить по ссылкам.

В своём Telegram-канале Ида Галич эмоционально высказалась по поводу неприятной ситуации.

"Неуважаемые террорюги. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. Халявщики, чтобы у вас руки отсохли. Я вас проклинаю. Если у меня из-за вас на нервах пропадет молоко, я каждому оторву руки", — пишет выведенная из себя звезда интернета.

Она призвала публику не переходить по ссылкам и не переводить мошенникам деньги. За помощью блогер обратилась в правоохранительные органы.

Поклонников Ида попросила жаловаться только на отдельные посты, а не на сам аккаунт, в котором у блогера почти семь миллионов подписчиков.

Галич стала очередной жертвой волны взломов. Внезапно ожили странички в соцсетях Елены Блиновской и блогера Лерчек. Там орудуют аферисты, которые проводят сомнительные конкурсы и объявляют начала неких запусков.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.