Зарубина о звёздах-эмигрантах: вот что будет самым страшным наказанием для Пугачёвой и остальных

Зарубина считает, что Пугачёва никому не будет нужна, если вернётся в Россию
1:34
Шоу-бизнес

Звёзды, покинувшие Россию, уже более трёх лет находятся в поисках своего места в мире. В кулуарах обсуждают, что многие из них устали от жизни за границей и мечтают вернуться на родину, ожидая подходящего момента. Певица Ольга Зарубина считает, что не стоит запрещать артистам возвращаться, так как они сами столкнутся с последствиями своих действий.

Ольга Зарубина
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ольга Зарубина

"Наш народ ничего не потерял абсолютно. Не самые лучшие звёзды уехали из России, прямо скажем, поэтому и из-за их отсутствия никто ничего не потерял. Все уехавшие звёзды уже забыты: как говорится, свято место пусто не бывает", — поделилась своим мнением Зарубина в беседе с mk.ru.

Ольга подчёркивает, что каждый человек имеет право выбирать, где ему жить, но при этом не должен позволять себе негативно высказываться о своей родине. Также она выразила уверенность в том, что уехавшие артисты уже заранее сами себя наказали.

"Запрещать возвращаться той же Пугачёвой и другим, наверное, нельзя. Давайте, наверное, подходить гуманно даже к таким людям. Другое дело, как на неё будет смотреть народ, который ты оскорбила когда-то, обесценила и унизила. Вот это вопрос. Вряд ли зрители их примут с распростёртыми объятиями. И для них это будет самым серьёзным наказанием. Равнодушие со стороны зрителя — это страшный сон для любого артиста", — высказалась Зарубина.

Уточнения

О́льга Влади́мировна Зару́бина (урождённая — Ивано́ва; род. 29 августа 1958, Москва) — советская и российская эстрадная певица и актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
