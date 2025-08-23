Боюсь потерять сознание от тошноты: Гузеева удивила признанием перед новым сезоном Давай поженимся

Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску

Лето подходит к концу, и Лариса Гузеева поделилась своими мыслями о предстоящем возвращении к работе. Вскоре ей предстоит вновь появиться на экране в программе "Давай поженимся!", и, судя по её словам, это событие не вызывает у неё особого восторга.

В своих социальных сетях звезда "Жестокого романса" призналась, что ей нелегко вновь надевать маску доброжелательной и улыбчивой телесвахи. Она призналась, что притворство ей не по душе, но ради зрителей готова на такие жертвы.

"Скоро новый сезон, и я думаю вот что: стану я на потребу беспокойных смотрителей телевизора — доброй прекрасницей. Младые годы не вернуть, но следы былой, чуть не сказала красоты, местами ещё можно реставрировать по фото. Любви взахлёб, так что… будет нам счастье и радость. Правильно? Хотела написать "всем добра", но боюсь, что потеряю сознание от тошноты: ещё не перестроилась", — написала Гузеева, приложив к размышлениям архивное фото из своей молодости.

Поклонники были восхищены, увидев Ларису Александровну в образе юной брюнетки. Многие отметили её сходство с Деми Мур и выразили поддержку перед началом нового рабочего сезона.

"Вы самая красивая женщина", "Для меня вы всегда вершина и космос. Всех благ вам!", "Свой возраст мы должны нести достойно, и вам это удаётся", "Какие остатки красоты? Вы шикарная и красивая", "Деми Мур до вас далеко. И с самоиронией всё в порядке", — пишут фолловеры.

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

