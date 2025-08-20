Думала, что хотел отравить: на какие ухищрения шёл Киркоров, чтобы завоевать сердце Пугачёвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свидетель Пугачёвой и Киркорова рассказал о начале их романа
Шоу-бизнес

Режиссёр Роман Родин, который был свидетелем на свадьбе Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, поделился воспоминаниями о том, как начался роман между звёздами.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Koard, Peter, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Алла Пугачёва

Родин рассказал, что поначалу Пугачёва не особо жаловала Киркорова, а она ему, наоборот, нравилась.

"Их отношения начались, когда мы приехали на "Звёздный прибой" в Севастополь. Нас с Филиппом поселили на даче командующего российским флотом, а Алла жила на даче командующего украинским флотом. Они располагались по соседству друг с другом: через забор. Пугачёва в Крым приехала не одна: с ней целая свита была, включая Юдашкина, Буйнова", — вспомнил режиссёр.

Он добавил, что Киркоров всё время пытался "насолить" Пугачёвой и сам же объяснял это своей симпатией к ней. Таким образом будущий муж Примадонны хотел завоевать её внимание. Однажды он вместе с Родиным поставил магнитофон прямо у стены дома, где жила Пугачёва, и они завели на полную громкость одну из песен Филиппа. Это вызвало гнев певицы, и она, не стесняясь в выражениях, потребовала выключить музыку.

Другой случай произошёл, когда Киркоров решил угостить Пугачёву рыбой, но она поначалу не хотела её есть, когда узнала, от кого этот подарок. Она даже говорила, что Киркоров хочет её отравить. Однако вскоре всё изменилось.

"Они её забрали и съели. Проходит часа два. Мы сидим, ужинаем, разговариваем о чём-то… Вдруг в окне видим, как появляется морда какого-то мужика. Мы дали команду охране, чтобы они его привели к нам. Он говорит: "Я принёс вам алаверды". И передаёт бутылку от Аллы. Так мы с ней сдружились", — рассказал Родин.

После этого отношения Пугачёвой и Киркорова стали стремительно развиваться. Через некоторое время они поженились. На вопрос, любила ли Алла Борисовна своего мужа, Родин ответил, что она поверила в его чувства. По словам режиссёра, их разрыв произошёл во многом из-за того, что Пугачёва — не та женщина, которая будет подчиняться, а Киркоров хотел главенствовать в их паре. Также Родин вспомнил случай в самолёте, когда Киркоров повёл себя не как джентльмен.

"Мы летели на самолёте из одного города в другой. Рейс длинный, а я тогда любил пожрать и, когда стали раздавать второе, я взял себе сразу две порции. В итоге всем досталась еда, кроме Аллы. Она взяла вторую коробку у меня и стала открывать, а Филипп ей говорит: "Что ты взяла? Это же Ромы!" А она ведь видела, что я, как хам, себе взял две порции. В итоге Пугачёва сильно обиделась на Филиппа", — признался Родин.

Об этом сообщает URA.RU.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
