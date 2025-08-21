Агата Муцениеце обустраивает дом для новорожденного: что скрывает новая кухня?

Агата Муцениеце похвасталась своей кухней и рассказала о новом доме

Беременная от Петра Дранги актриса Агата Муцениеце обустраивает свой загородный дом.

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях фото кухонного гарнитура. Ожидающая ребёнка звезда обустраивает своё семейное гнёздышко за пределами Москвы.

"На подходе новая кухня в загородный дом", — объяснила Агата.

Актриса решила показать кухню, которая стоит в её квартире.

Муцениеце периодически делится с публикой загородным контентом, публикуя милые кадры, на которых отдыхает с дочкой Мией от актёра Павла Прилучного со своим новым возлюбленным, музыкантом Петром Дрангой.

Дом Агата купила в 2022 году. Особняк в окружении берёзок и ёлочек двухэтажный: на первом этаже актриса собирается разместить кухню и гостиную, а на втором — детские и свою комнату.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом.

