Агата Муцениеце обустраивает дом для новорожденного: что скрывает новая кухня?

Агата Муцениеце похвасталась своей кухней и рассказала о новом доме
Шоу-бизнес

Беременная от Петра Дранги актриса Агата Муцениеце обустраивает свой загородный дом.

Актриса Агата Муцениеце
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Агата Муцениеце

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях фото кухонного гарнитура. Ожидающая ребёнка звезда обустраивает своё семейное гнёздышко за пределами Москвы.

"На подходе новая кухня в загородный дом", — объяснила Агата.

Актриса решила показать кухню, которая стоит в её квартире.

Муцениеце периодически делится с публикой загородным контентом, публикуя милые кадры, на которых отдыхает с дочкой Мией от актёра Павла Прилучного со своим новым возлюбленным, музыкантом Петром Дрангой. 

Дом Агата купила в 2022 году. Особняк в окружении берёзок и ёлочек двухэтажный: на первом этаже актриса собирается разместить кухню и гостиную, а на втором — детские и свою комнату.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
