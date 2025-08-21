Агата Муцениеце обустраивает дом для новорожденного: что скрывает новая кухня?

Беременная от Петра Дранги актриса Агата Муцениеце обустраивает свой загородный дом.
Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях фото кухонного гарнитура. Ожидающая ребёнка звезда обустраивает своё семейное гнёздышко за пределами Москвы.
"На подходе новая кухня в загородный дом", — объяснила Агата.
Актриса решила показать кухню, которая стоит в её квартире.
Муцениеце периодически делится с публикой загородным контентом, публикуя милые кадры, на которых отдыхает с дочкой Мией от актёра Павла Прилучного со своим новым возлюбленным, музыкантом Петром Дрангой.
Дом Агата купила в 2022 году. Особняк в окружении берёзок и ёлочек двухэтажный: на первом этаже актриса собирается разместить кухню и гостиную, а на втором — детские и свою комнату.
Ранее Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
