Была одна такая же: Виктория Боня вспомнила о покойном блогере Лене Миро

Блогер Виктория Боня на фоне скандальных сообщений о её дочери пригрозила блогерам участью Лены Миро.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Викторию Боню вывели из себя сообщения о том, что она якобы нерадиво относится к воспитанию дочери, подолгу оставляя её одну.

Звезду "Дома-2" очень возмутили данные нападки, озвученные неким блогером.

Боня вспомнила, что подобную грязь на неё уже выливала блогер Лена Миро, которой сейчас уже нет в живых. Модель уверена, что распускающие подобные слухи люди тоже могут закончить свою жизнь печально.

"Была одна такая же, по фамилии Миро, которая несла подобную чушь. Думаю, что этот закончит так же. Вот увидите. Когда люди живут за счёт того, что оскорбляют других, у них в жизни ничего хорошего быть не может", — выразила своё мнение Виктория.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



