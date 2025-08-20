Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чай с мятой расширяет сосуды и улучшает сон — рекомендация диетолога
Фитнес-тренеры: кардиотренажеры не показывают реальные энергозатраты
Автоэксперт напомнил водителям о нормах тонировки стекол
Джинсы-скинни возвращаются в моду осенью 2025 года
Walmart отзывает креветки: обнаружен цезий-137
Советы по общению с инспектором ГАИ, чтобы избежать конфликта
Никита Пресняков резко ответил подписчикам на вопросы о разводе
Потолочный плинтус помогает скрыть неровности стен и стыков обоев
Эксперт Кошкин: ВСУ намеренно атакуют гражданские суда

Была одна такая же: Виктория Боня вспомнила о покойном блогере Лене Миро

Виктория Боня заявила, что её обидчики могут закончить как Лена Миро
Шоу-бизнес

Блогер Виктория Боня на фоне скандальных сообщений о её дочери пригрозила блогерам участью Лены Миро.

Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной
Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Викторию Боню вывели из себя сообщения о том, что она якобы нерадиво относится к воспитанию дочери, подолгу оставляя её одну.

Звезду "Дома-2" очень возмутили данные нападки, озвученные неким блогером.

Боня вспомнила, что подобную грязь на неё уже выливала блогер Лена Миро, которой сейчас уже нет в живых. Модель уверена, что распускающие подобные слухи люди тоже могут закончить свою жизнь печально.

"Была одна такая же, по фамилии Миро, которая несла подобную чушь. Думаю, что этот закончит так же. Вот увидите. Когда люди живут за счёт того, что оскорбляют других, у них в жизни ничего хорошего быть не может", — выразила своё мнение Виктория.

Ранее Виктория Боня показала мужчину своей мечты.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Никита Пресняков резко ответил подписчикам на вопросы о разводе
Потолочный плинтус помогает скрыть неровности стен и стыков обоев
Эксперт Кошкин: ВСУ намеренно атакуют гражданские суда
Туристы указали на несоответствие стоимости и качества отдыха в Абхазии
Пригожин заявил, что Валерия на Новой волне не получала гонорар
Рост торговли с Россией на 46%: СПГ и уголь лидируют — минфин Японии
Кошачьи инстинкты: как они возвращаются домой, спустя месяцы
Антибиотики и диета: молочные продукты и соки нужно исключить для лучшего результата
Огурцы защищают от заморозков агроволокном на дугах — рекомендации садоводов
Татьяна Буланова установила демократичные цены на свои билеты в Казани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.