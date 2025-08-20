Звёздный час Регины Дубовицкой: легендарная телеведущая может вернуться на ТВ, но есть одно условие

Продюсер Дворцов заявил, что Дубовицкая вернётся на ТВ, если позволит здоровье

Сергей Дроботенко недавно опубликовал снимок с Региной Дубовицкой, и многие поклонники отметили, что 81-летняя телеведущая выглядит удивительно хорошо и энергично. Фанаты выразили надежду, что она вскоре вернётся на экран.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Дубовицкая

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что такая надежда имеет право на существование: есть все основания полагать, что Дубовицкая действительно скоро вернётся на телевидение, однако всё будет зависеть от её здоровья, а оно в последнее время не такое уж идеальное. Впрочем, Дворцов надеется, что Дубовицкая сможет справиться со своими проблемами.

"Когда у человека есть громкое имя, можно сказать только одно: главное, чтобы хватило здоровья. Насколько я знаю, она страдает от какой-то возрастной болезни. Важно, чтобы её поддерживали. Нужна сильная команда, которая будет на неё работать. Что касается гонораров, канал может предложить достойный оклад. Она ради него может выйти на публику со своим шоу", — заявил Дворцов.

Регина Дубовицкая, создательница популярной программы "Аншлаг", стартовавшей в 1987 году, в 2022 году столкнулась с приостановкой проекта из-за изменений в производстве развлекательных программ. Ведущая тогда выразила надежду на скорое возобновление, но "Аншлаг" до сих пор не вернулся в эфир.

Последние три года Дубовицкая ведёт уединённый образ жизни, редко общаясь с прессой и избегая публичных мероприятий. Слухи о её здоровье появляются достаточно часто, но сама телеведущая предпочитает не обсуждать эту тему. Об этом сообщает издание "Абзац".

Реги́на И́горевна Дубови́цкая (род. 30 декабря 1943 года) — советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы «Аншлаг», журналист, редактор, сценарист.



