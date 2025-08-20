Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
Ассоциация Альцгеймера: активность и питание защищают мозг от старения

Звёздный час Регины Дубовицкой: легендарная телеведущая может вернуться на ТВ, но есть одно условие

Продюсер Дворцов заявил, что Дубовицкая вернётся на ТВ, если позволит здоровье
1:47
Шоу-бизнес

Сергей Дроботенко недавно опубликовал снимок с Региной Дубовицкой, и многие поклонники отметили, что 81-летняя телеведущая выглядит удивительно хорошо и энергично. Фанаты выразили надежду, что она вскоре вернётся на экран.

Регина Дубовицкая
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Регина Дубовицкая

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что такая надежда имеет право на существование: есть все основания полагать, что Дубовицкая действительно скоро вернётся на телевидение, однако всё будет зависеть от её здоровья, а оно в последнее время не такое уж идеальное. Впрочем, Дворцов надеется, что Дубовицкая сможет справиться со своими проблемами.

"Когда у человека есть громкое имя, можно сказать только одно: главное, чтобы хватило здоровья. Насколько я знаю, она страдает от какой-то возрастной болезни. Важно, чтобы её поддерживали. Нужна сильная команда, которая будет на неё работать. Что касается гонораров, канал может предложить достойный оклад. Она ради него может выйти на публику со своим шоу", — заявил Дворцов.

Регина Дубовицкая, создательница популярной программы "Аншлаг", стартовавшей в 1987 году, в 2022 году столкнулась с приостановкой проекта из-за изменений в производстве развлекательных программ. Ведущая тогда выразила надежду на скорое возобновление, но "Аншлаг" до сих пор не вернулся в эфир.

Последние три года Дубовицкая ведёт уединённый образ жизни, редко общаясь с прессой и избегая публичных мероприятий. Слухи о её здоровье появляются достаточно часто, но сама телеведущая предпочитает не обсуждать эту тему. Об этом сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Реги́на И́горевна Дубови́цкая (род. 30 декабря 1943 года) — советская и российская телеведущая, с октября 1987 года ведущая и руководитель программы «Аншлаг», журналист, редактор, сценарист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Силовые структуры
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
Не допустить проникновения пауков в дом осенью поможет регулярная уборка
Синоптик Ильин: погода в сентябре удивит температурными скачками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.