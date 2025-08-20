Казахстанская певица прервала молчание: роман с коллегой – правда или вымысел?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Шоу-бизнес » Зарубежный

Казахстанская певица Айгерим Калаубаева официально прокомментировала слухи о своих отношениях с коллегой Нурланом Алимжановым.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Поводом стали многочисленные обсуждения в соцсетях, где пользователи предполагали, что между артистами не только творческая связь.

Для того чтобы развеять все домыслы, звёзды записали совместное видеообращение к своей аудитории. В сопроводительном тексте Калаубаева чётко обозначила их статус, используя поэтичные строки.

Она подчеркнула, что их знакомство связано исключительно с искусством, а не с личной жизнью.

Эта прямая реакция моментально разделила мнение подписчиков. Одна часть аудитории продолжает видеть в них идеальный творческий и личный тандем. Другая же группа пользователей полностью поддержала позицию артистов, призвав уважать их личные границы.

Ранее музыканты неоднократно выступали вместе с дуэтами и участвовали в общих проектах, что и стало почвой для постоянных пересудов.

Уточнения

Нурлан Баянгалиевич Алимжанов (каз. Нұрлан Баянғалиұлы Әлімжан, 29 апреля 1984, Боровое, Казахская ССР) — казахский актёр, певец, композитор, телеведущий, Заслуженный деятель Казахстана. 

