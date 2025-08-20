Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
У звезды "Ворониных" Анны Фроловцевой нашли рак? Невестка актрисы высказалась о диагнозе

1:03
Шоу-бизнес

Родственники 76-летней актрисы Анны Фроловцевой, известной по сериалу "Воронины", прокомментировали новость об онкологическом заболевании актрисы.

Актриса Анна Фроловцева
Фото: ВК-аккаунт Анны Фроловцевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анна Фроловцева

Невестка Анны Фроловцевой, сыгравшей Галину в ситкоме "Воронины" заверила, что актриса не страдает раком, как об этом ранее заявляли в СМИ.

"Разумеется, это вброс! Я хочу, как юрист, предупредить об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации!" — цитирует слова Эльмиры Кузьменко "СтарХит".

Telegram-канал Mash писал, что у Анны Флоровцевой якобы выявили онкологию. Сообщалось также об успешно проведённой операции и предстоящем курсе реабилитации.

Ранее актриса Екатерина Волкова почтила память звезды сериала Воронины Бориса Клюева.

Уточнения

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. Телесериал не имеет строгой сюжетной линии, а потому считается классической «ситуационной комедией».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
