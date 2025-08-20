Родственники 76-летней актрисы Анны Фроловцевой, известной по сериалу "Воронины", прокомментировали новость об онкологическом заболевании актрисы.
Невестка Анны Фроловцевой, сыгравшей Галину в ситкоме "Воронины" заверила, что актриса не страдает раком, как об этом ранее заявляли в СМИ.
"Разумеется, это вброс! Я хочу, как юрист, предупредить об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации!" — цитирует слова Эльмиры Кузьменко "СтарХит".
Telegram-канал Mash писал, что у Анны Флоровцевой якобы выявили онкологию. Сообщалось также об успешно проведённой операции и предстоящем курсе реабилитации.
Ранее актриса Екатерина Волкова почтила память звезды сериала Воронины Бориса Клюева.
«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. Телесериал не имеет строгой сюжетной линии, а потому считается классической «ситуационной комедией».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.