Дети выросли — секреты раскрыты: как на самом деле Марина Зудина относилась к первому браку Табакова

Зудина призналась, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Табакова
Марина Зудина, вдова Олега Табакова, в документальном фильме "Достояние республики", посвящённом 90-летию знаменитого актёра, поделилась своими мыслями о его первом браке. Она подчеркнула, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Олега Павловича с Людмилой Крыловой.

Марина Зудина
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марина Зудина

По словам народной артистки России, Олег Табаков принял решение открыто говорить об их отношениях только после того, как его дети от первого брака достигли совершеннолетия и создали собственные семьи. Зудина также отметила, что разводы — это настолько частое и обычное явление в жизни, что странно воспринимать их как нечто из ряда вон выходящее.

Актриса добавила, что никогда даже намёком не показывала Табакову, что хочет занять место его жены, просто потому что такого желания у неё не было.

"Ничего не ждала. Есть такое понятие — абсолютная любовь, которую ты испытываешь к детям, к родителям. Это состояние полнейшего доверия, когда тебе не надо никаких доказательств, никаких жертв", — поделилась Зудина.

Она призналась, что ее единственным желанием было всегда быть рядом с любимым человеком.

"Единственное, чего мне не хватало, — мне хотелось больше времени проводить с ним. Вот и всё. Это другое качество. Но я тогда этого не понимала. Мне просто реально ничего не надо было", — вспоминает звезда МХТ.

Мари́на Вячесла́вовна Зу́дина (род. 3 сентября 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2006).

Зудина призналась, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Табакова
