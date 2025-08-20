Шофёр вместо мамы: Виктория Боня ответила на обвинения в плохом обращении с дочерью

Виктория Боня опровергла слухи о плохом отношении к дочери

Виктория Боня решительно опровергла недавние слухи о том, что она плохо воспитывает свою дочь Анджелину. В интернете появились сообщения, будто девочка вынуждена ночевать у подруг, избегая дома, потому что мать якобы бросила её на попечение шофёра.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Сама Виктория назвала эти заявления полной выдумкой. По её словам, эти сплетни распространяет один из блогеров, стремящийся к популярности за счёт скандальных историй. Боня подчеркнула, что всё, что говорит этот человек, не соответствует действительности.

Чтобы наглядно развеять домыслы, Виктория записала видеообращение вместе с Анджелиной. Обе они посмеялись над сообщениями о якобы несчастной жизни девочки. Анджелина также подтвердила, что не испытывает негативных чувств к матери и проводит с ней достаточно времени.

"Последние три дня нашествие в комментариях от блогера, чьё имя я намеренно не скажу, так как он лишь об этом и мечтает, что якобы Анджелина брошена, бегает ночевать по подругам, чтобы не быть дома. Анджелина может быть разной, но она единственная дочь, любима и желанна. Живёт свою самую лучшую жизнь. Всё остальное — это бредни тех, у кого нет своей жизни", — заявила Боня.

