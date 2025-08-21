Алёна Водонаева раскрывает секрет: почему отношения с мерзавцами полезны для женщин

Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему для женщин полезны отношения с мерзавцами и негодяями.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

У Алёны Водонаевой состоялся разговор с подругой об отношениях с мужчинами. Побеседовали женщины об отношениях, когда ехали из разлома Сан-Андреас в США.

Алёна Водонаева уверена, что мужчина может быть "лохом", независимо от его материального положения и статуса.

"Любое страдание, любое переживание по … (недостойному мужчине) при правильном раскладе трансформируется в рост. Безусловно пострадать по лоху — это святое для того, чтоб оттолкнуться и вырасти — стать более циничной, трезвой, рациональной, ценящей себя", — высказалась Алёна.

Водонаева отметила, что всех её недостойных мужчин можно выложить брусчаткой на Красной площади. Она сказала им спасибо за опыт, несмотря на то, что они делали ей больно.

Подруга Алёны считает, что у каждой девушки должна быть "лоховская армия", которая вымостила ей дорожку любви к себе и самоценности.

Женщины уверены, что через страдания и отношения с мерзавцами они придут к настоящему мужчине, который будет их любить, ценить и уважать.

Уточнения

Разлом Сан-Андре́ас (англ. San Andreas Fault) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1200 км, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния (США), большей частью по суше.



Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



