Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли
Носки стали популярным аксессуаром, который помогает выразить индивидуальность

Алёна Водонаева раскрывает секрет: почему отношения с мерзавцами полезны для женщин

Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
1:19
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему для женщин полезны отношения с мерзавцами и негодяями.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

У Алёны Водонаевой состоялся разговор с подругой об отношениях с мужчинами. Побеседовали женщины об отношениях, когда ехали из разлома Сан-Андреас в США.

Алёна Водонаева уверена, что мужчина может быть "лохом", независимо от его материального положения и статуса.

"Любое страдание, любое переживание по … (недостойному мужчине) при правильном раскладе трансформируется в рост. Безусловно пострадать по лоху — это святое для того, чтоб оттолкнуться и вырасти — стать более циничной, трезвой, рациональной, ценящей себя", — высказалась Алёна.

Водонаева отметила, что всех её недостойных мужчин можно выложить брусчаткой на Красной площади. Она сказала им спасибо за опыт, несмотря на то, что они делали ей больно.

Подруга Алёны считает, что у каждой девушки должна быть "лоховская армия", которая вымостила ей дорожку любви к себе и самоценности.

Женщины уверены, что через страдания и отношения с мерзавцами они придут к настоящему мужчине, который будет их любить, ценить и уважать.

Уточнения

Разлом Сан-Андре́ас (англ. San Andreas Fault) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1200 км, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния (США), большей частью по суше. 

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Последние материалы
Тулин предупредил: ЦБ усиливает надзор за аутсорсингом банков
Перекопка почвы и внесение удобрений улучшает её структуру после сбора урожая
Врач Калинчев: газированные и сладкие напитки натощак вызывают гастрит и панкреатит
Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса
Обман в небе: United Airlines поймали на продаже мест без окон
Ортопед Аржаков: боль в мышцах после тренировок является нормальной
В США спрогнозировали значительный рост цен на золото
Алёна Водонаева сказала спасибо всем мужчинам, которые плохо с ней поступили
Оптимальные обороты: как добиться минимального расхода топлива — совет эксперта
Альтернатива пылесосу: назван безопасный способ чистки системного блока от пыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.