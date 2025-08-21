Тихий ужас: адвокат Прилучного стала жертвой преследования — Зепюр Брутян не осталась в стороне

Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах

Зепюр Брутян, супруга Павла Прилучного, не осталась в стороне от скандальной ситуации, развернувшейся вокруг адвоката Оксаны Даниеловой. Юрист заявила о поступающих в её адрес угрозах и преследовании, связывая это с уголовным делом против Агаты Муцениеце.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Весы правосудия

Брутян выразила свою поддержку Даниеловой. Её реакция последовала за видеообращением адвоката, в котором та рассказала о проникновении на территорию её дома, отключении электричества и блокировке выходов. Даниелова утверждает, что эти события начались после того, как она взялась за дело, касающееся "небезызвестного лица".

"Какой ужас! Страшно! Держитесь", — отреагировала Зепюр на видеообращение адвоката.

В то время как Брутян публично поддержала Даниелову, Агата Муцениеце пока воздерживается от комментариев по поводу заявлений юриста. Сейчас актриса поглощена подготовкой к свадьбе с Петром Дрангой, от которого она в ближайшее время родит ребёнка.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



