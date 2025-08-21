Триумфальное возвращение: Киркоров готовится взорвать сцену после вынужденной паузы — даты концертов

Филипп Киркоров даст два концерта в Москве 27 и 28 февраля

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров возвращается! После вынужденного перерыва, связанного с травмой, полученной весной 2025 года, поп-король российской эстрады готов вновь покорять сердца поклонников. Во время отпуска за границей, как признался сам артист в личном блоге, к нему пришло вдохновение и он решил вернуться к активной концертной деятельности.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Несмотря на то что до конца текущего года Киркоров продолжит реабилитацию после ожога, первые выступления запланированы уже на начало 2026 года. В частности, москвичей ждёт двойной праздник: 27 и 28 февраля певец даст два концерта в столице.

Новость о возвращении Киркорова вызвала ажиотаж в мире шоу-бизнеса. Продюсер Яна Рудковская отметила, что билеты на предстоящие концерты уже бьют рекорды продаж. Похоже, публика с нетерпением ждёт возвращения любимого артиста на сцену.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.