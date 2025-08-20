Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Ревва надеется на отмену санкций: мечты о глобальном мире
Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, выразил надежду на то, что с России снимут санкции.

Шоумен Александр Ревва
Фото: Инстаграм Александра Реввы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоумен Александр Ревва

Александр Ревва признался, что пристально следит за новостями и желает, чтобы договорённости на международном уровне были достигнуты.

Особые надежды он возлагает на встречу лидеров стран.

"Молимся за то, чтобы оно стало частью глобальных мирных перемен на долгие-долгие годы, а лучше навсегда!" — написал Ревва в социальных сетях.

Артист помечтал о том времени, когда все договорятся между собой.

"Представьте, что все санкции отменены, все страны сняли претензии друг к другу, договорились, выдохнули… Это же здорово! Пусть так и будет!" — поделился своими мыслями шоумен.

Ранее Александр Ревва признался, что скучает по "Вечернему Урганту" и общению с Иваном Ургантом.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк, Украинская ССР, СССР), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. ».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
