Александр Ревва надеется на отмену санкций: мечты о глобальном мире

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, выразил надежду на то, что с России снимут санкции.
Александр Ревва признался, что пристально следит за новостями и желает, чтобы договорённости на международном уровне были достигнуты.
Особые надежды он возлагает на встречу лидеров стран.
"Молимся за то, чтобы оно стало частью глобальных мирных перемен на долгие-долгие годы, а лучше навсегда!" — написал Ревва в социальных сетях.
Артист помечтал о том времени, когда все договорятся между собой.
"Представьте, что все санкции отменены, все страны сняли претензии друг к другу, договорились, выдохнули… Это же здорово! Пусть так и будет!" — поделился своими мыслями шоумен.
Ранее Александр Ревва признался, что скучает по "Вечернему Урганту" и общению с Иваном Ургантом.
Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк, Украинская ССР, СССР), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. ».
