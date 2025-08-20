Александр Ревва надеется на отмену санкций: мечты о глобальном мире

Шоумен Артур Пирожков заявил о мечте жить без международных санкций

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, выразил надежду на то, что с России снимут санкции.

Фото: Инстаграм Александра Реввы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоумен Александр Ревва

Александр Ревва признался, что пристально следит за новостями и желает, чтобы договорённости на международном уровне были достигнуты.

Особые надежды он возлагает на встречу лидеров стран.

"Молимся за то, чтобы оно стало частью глобальных мирных перемен на долгие-долгие годы, а лучше навсегда!" — написал Ревва в социальных сетях.

Артист помечтал о том времени, когда все договорятся между собой.

"Представьте, что все санкции отменены, все страны сняли претензии друг к другу, договорились, выдохнули… Это же здорово! Пусть так и будет!" — поделился своими мыслями шоумен.

Ранее Александр Ревва признался, что скучает по "Вечернему Урганту" и общению с Иваном Ургантом.

