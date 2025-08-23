Семейные войны Регины Тодоренко: как рождение ребёнка едва не разрушило её брак с Владом Топаловым

Рождение ребёнка стало самым сложным периодом в отношениях Тодоренко с Топаловым

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Регина Тодоренко поделилась откровениями о трудностях в семейной жизни с Владом Топаловым, которые едва не привели к расставанию. Эти моменты стали особенно острыми после появления на свет их первенца.

Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Тодоренко

В интервью изданию "7Дней.ru" телеведущая рассказала, что их личные испытания перекликаются с тематикой нового шоу, которое они ведут, где пары проходят через различные испытания.

Регина призналась, что на ранних этапах отношений им обоим было непросто перейти от индивидуального восприятия к ощущению себя единой командой. По её словам, поначалу каждый из них стремился доминировать, перетягивая одеяло на себя. Со временем, однако, они осознали, что соперничество между ними неуместно, и научились действовать сообща.

Особенно сложным стал период после рождения первого ребёнка. Этот этап настолько повлиял на их отношения, что пара была вынуждена обратиться за помощью к психологу. Регина объяснила, что они поняли, как неосознанно использовали ребёнка в качестве средства коммуникации друг с другом.

"Мы с мужем обратились к психологу, потому что поняли, что через ребёнка тоже пытаемся что-то транслировать друг другу, а это в корне неверно и нехорошо, и мы не хотели этого делать. Но тоже какой-то инстинкт!" — объяснила Тодоренко.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

