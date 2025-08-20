Вознеслась на вершину славы: стало известно, сколько стоит билет на концерт Булановой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Буланова установила демократичные цены на свои билеты в Казани
Шоу-бизнес

Стало известно, придерживается ли Татьяна Буланова своих правил по поводу невысоких цен на билеты на пике своей популярности.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Буланова

Татьяну Буланову выбрали хедлайнером на День города в Казани. После этого звезда проедет с гастролями по Татарстану.

Жители Казани воодушевлённо восприняли новость о том, что на празднике выступит Татьяна Буланова. Публика отмечает, что с нетерпением хочет увидеть вживую знаменитую подтанцовку певицы с её энергосберегающими танцами.

Баланова платит своим зрителям в Татарстане ответной любовью. Она отмечает, что восхищается жителями Казани.

Как сообщает inkazan.ru, выступление Татьяна в столице Татарстана намечено на 9 февраля 2026 года. Уже известно, что певица установила на своё выступление демократичные цены. Купить билеты можно, как за 6 тысяч рублей, так и за три.

Буланова ранее объясняла, что не хочет назначать высокие цены на билеты, так как понимает, что люди ходят на концерты семьями, поэтому высокие расценки станут проблемой для семейного бюджета.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
