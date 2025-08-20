Секрет Мишель Уильямс: актриса раскрыла, как родила четвёртого ребёнка в 44 года

Актриса Мишель Уильямс официально подтвердила рождение третьего ребёнка в браке с режиссёром Томасом Кейлом.
Во время появления на шоу Jimmy Kimmel Live! 44-летняя звезда раскрыла подробности расширения семьи.
Уильямс объяснила свою прекрасную физическую форму после родов тем, что ребёнка вынашивала суррогатная мать. Актриса публично поблагодарила женщину по имени Кристин, назвав свою дочку "чудом благодаря ей". Это первый случай использования суррогатного материнства в их семье.
Слухи о рождении ребёнка появились ещё весной, когда пару заметили с коляской у дома. У Уильямс и Кейла уже есть двое общих сыновей. От предыдущих отношений с покойным Хитом Леджером у актрисы также есть 19-летняя дочь Матильда, что делает новорожденную девочку четвёртым ребенком Мишель.
Мише́ль И́нгрид Уи́льямс (англ. Michelle Ingrid Williams; род. 9 сентября 1980[…], Калиспелл, Монтана) — американская актриса.
