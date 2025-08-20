Последняя воля поэта нарушена: вандалы вторглись на могилу Роберта Рождественского

Могилу Роберта Рождественского варварски разграбили на Переделкинском кладбище

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина обнаружила акт вандализма на могиле родителей.

Фото: FOTO:Fortepan — ID 137681 by Szalay Zoltán, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роберт Рождественский

При посещении Переделкинского кладбища она с ужасом обнаружила, что уникальное оформление захоронения, созданное согласно воле отца, полностью уничтожено.

Неизвестные лица без согласия родственников выкорчевали все многолетние растения, составлявшие сущность особого ландшафта. Были уничтожены папоротники с дачи поэта, незабудки и хосты, высаженные членами семьи как память о переделкинской жизни.

Администрация кладбища отрицает свою причастность к произошедшему.

Екатерина Рождественская в разговоре с MSK1 подчеркнула, что такой неофициальный вид захоронения полностью соответствовал желанию её отца, который не хотел официоза.

В годовщину смерти поэта она восстановила растения и призвала неизвестных вандалов не наводить "порядок" согласно своим представлениям на чужих могилах.

Уточнения

Ро́берт Ива́нович Рожде́ственский (имя при рождении — Ро́берт Станисла́вович Петке́вич; 20 июня 1932[…], Косиха, Западно-Сибирский край — 19 августа 1994, Москва) — русский советский и российский поэт, переводчик, автор песен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.