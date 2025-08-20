Советы юриста Екатерины Гордон о разводе: какие ошибки допустила Елена Товстик

Екатерина Гордон отчитала Елену Товстик за неправильное поведение

Юрист Екатерина Гордон рассказала об ошибке, которую допускают женщины при разводе на примере жены миллиардера Романа Товстика Елены Товстик.

Екатерина Гордон пожаловалась на свою непростую работу. Она отметила, что клиенты часто пропускают мимо ушей её ценные советы. Так случилось и с Еленой Товстик, которая наступила на те же грабли, на которые наступают сотни женщин в момент расторжения брака.

"Клиенты, особенно если они в беде… редко слушают тебя на сто процентов. Я говорила: Лена! Уезжай! Они делают из тебя сумасшедшую, будут провокации… Да нет, это же папа моих детей", — высказалась юрист.

Она отметила, что бьётся за интересы своих клиентов против толпы, связей и денег.

Гордон объяснила, что ей пришлось дистанционно заступаться за Елену Товстик, так как Роман Товстик мог забрать у жены оставшихся детей, тогда как троих наследников он уже вывез.

Она рассказала, что в случае с Товстиком, на её взгляд, имеется случай индуцированности, это когда один родитель настраивает детей против другого родителя. Гордон считает, что настраивать детей против матери начали уже давно, в тот момент, когда дети отдыхали в лагере, организованном Полиной Дибровой.

