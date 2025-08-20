Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
FIT SERVICE: владельцы Lixiang, Tank и Voyah чаще других обращаются в автосервисы
Копенгаген — столица велосипедов и символ уюта, по мнению туристических гидов
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста

Не сяду в грязь: жена Диброва бросила вызов хейтерам на фоне слухов о романе

Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Полина Диброва решительно отказалась от комментариев по поводу слухов о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым и возможном романе с бизнесменом Романом Товстиком.

Полина Диброва
Фото: telegram by Telegram-канал Полины Дибровой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва

В своём Instagram*-аккаунте модель заявила, что не намерена участвовать в скандальных обсуждениях.

Ответив на вопрос подписчика о молчании, Диброва метафорически отвергла возможность "сесть в разведённую не мной грязь". Она также с иронией отнеслась к потоку негатива в свой адрес, предложив создать на его основе антихейтерский курс.

Модель подчеркнула, что полностью контролирует ситуацию и чётко представляет дальнейшие жизненные ориентиры.

Напомним, что согласно официальным данным, именно Полина выступила инициатором развода, при этом все имущественные вопросы и условия совместного воспитания трёх сыновей уже урегулированы сторонами без конфликтов.

 * соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
В Финляндии завили, что сильнее всех в Европе пострадали от разрыва с Россией
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.