Не сяду в грязь: жена Диброва бросила вызов хейтерам на фоне слухов о романе

Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком

Полина Диброва решительно отказалась от комментариев по поводу слухов о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым и возможном романе с бизнесменом Романом Товстиком.

В своём Instagram*-аккаунте модель заявила, что не намерена участвовать в скандальных обсуждениях.

Ответив на вопрос подписчика о молчании, Диброва метафорически отвергла возможность "сесть в разведённую не мной грязь". Она также с иронией отнеслась к потоку негатива в свой адрес, предложив создать на его основе антихейтерский курс.

Модель подчеркнула, что полностью контролирует ситуацию и чётко представляет дальнейшие жизненные ориентиры.

Напомним, что согласно официальным данным, именно Полина выступила инициатором развода, при этом все имущественные вопросы и условия совместного воспитания трёх сыновей уже урегулированы сторонами без конфликтов.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

