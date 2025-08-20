Идеальный развод? Екатерина Гордон усомнилась в честности Дибровых

Екатерина Гордон заявила о постановочном характере развода Дибровых

Екатерина Гордон высказала неожиданную версию о громком разводе Дмитрия и Полины Дибровых.

В своём Telegram-канале юрист и журналистка заявила, что бракоразводный процесс может быть тщательно спланированным публичным спектаклем.

По мнению Гордон, ситуация имеет сложный финансовый подтекст. Она утверждает, что Полина Диброва проживает в доме, приобретённом на средства, заработанные во время брака Романа Товстика с его бывшей супругой Еленой Товстик, вместе с ними также находятся двое детей миллионера.

При этом телеведущий Дмитрий Дибров якобы доволен финансовыми условиями раздела.

Юрист также сообщила, что Роман Товстик пытался убедить экс-супругу опубликовать пост об их "хороших отношениях", но получил отказ. Гордон подчёркивает, что публика чувствует неискренность в этой истории, ссылаясь на комментарии простых пользователей как на лучший индикатор правды.

Напомним, что ранее адвокаты семьи Дибровых заявили о мирном урегулировании всех вопросов развода.

