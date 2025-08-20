Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
Тренер рассказал, что отжимания помогают избавиться от дряблости рук
Высокие двери визуально увеличивают пространство даже при потолках 260 см
Вероника Степанова предрекла Полине Дибровой невесёлую жизнь с семью чужими детьми
Калибровочные кривые по годичным кольцам деревьев повышают точность радиоуглеродного анализа
Инженеры: включённый кондиционер при глушении двигателя ускоряет износ системы
Запасы сырой нефти в США резко упали на 2,4 млн баррелей — мнение экспертов
Наклон картины на 5–10 градусов улучшает восприятие цвета и деталей изображения

Идеальный развод? Екатерина Гордон усомнилась в честности Дибровых

Екатерина Гордон заявила о постановочном характере развода Дибровых
1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Екатерина Гордон высказала неожиданную версию о громком разводе Дмитрия и Полины Дибровых.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

В своём Telegram-канале юрист и журналистка заявила, что бракоразводный процесс может быть тщательно спланированным публичным спектаклем.

По мнению Гордон, ситуация имеет сложный финансовый подтекст. Она утверждает, что Полина Диброва проживает в доме, приобретённом на средства, заработанные во время брака Романа Товстика с его бывшей супругой Еленой Товстик, вместе с ними также находятся двое детей миллионера.

При этом телеведущий Дмитрий Дибров якобы доволен финансовыми условиями раздела.

Юрист также сообщила, что Роман Товстик пытался убедить экс-супругу опубликовать пост об их "хороших отношениях", но получил отказ. Гордон подчёркивает, что публика чувствует неискренность в этой истории, ссылаясь на комментарии простых пользователей как на лучший индикатор правды.

Напомним, что ранее адвокаты семьи Дибровых заявили о мирном урегулировании всех вопросов развода.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Екатерина Гордон заявила о постановочном характере развода Дибровых
Особенности эксплуатации автомобилей с вариатором в России
Нацбанк Украины заявил о невозможности оплатить пакет оружия США за $90 млрд
В Италии снова открыли знаменитую тропу любви
Опасные ингредиенты в лаке для ногтей, которые вызывают гормональные нарушения
Кэтрин Белл: почти каждое глубоководное погружение приносит новые виды
Тренер по силовой подготовке назвал вис на перекладине лучшим упражнением на пресс
Руколу, шпинат и укроп высевают в августе для сбора зелени осенью — совет агрономов
Виктория Боня заявила, что её обидчики могут закончить как Лена Миро
Чай с мятой расширяет сосуды и улучшает сон — рекомендация диетолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.