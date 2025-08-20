На одной чаше весов — кофемашина и сын: Погребняк поднимает тревогу из-за семьи Товстика

Погребняк назвала ситуацию в семье Товстика цирком, унижением и жестокостью

Блогер Мария Погребняк призвала заступиться за жену миллионера Романа Товстика Елену Товстик на государственном уровне.

Мария Погребняк рассказала, что с ужасом наблюдает за происходящим в семье Романа и Елены Товстик.

"История уже не просто частная — это какой-то общий позор. Роман Товстик приезжает в дом матери своих детей, толкает Елену, выносит кофемашину… и забирает очередного ребенка, будто вещь", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она считает недопустимым делать детей разменной монетой и ломать им психику.

Погребняк считает, что Екатерина Гордон в одиночку с помощью социальных сетей не сможет помочь несчастной матери. Она уверена, что должны звучать голоса депутатов, а общественность должна объявить Роману Товстику бойкот в делах его бизнеса.

"На одной чаше весов у Романа Товстика — кофемашина и 11-летний сын. Понимаете абсурд и цинизм?!" — выразила своё возмущение блогер.

Она напомнила о том, что дети — это не имущество.

"Этот бесконечный цирк унижения и жестокости должен прекратиться", — эмоционально высказалась Погребняк.

