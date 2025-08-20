Ничего не понимаете! Пресняков взорвался после расспросов о разводе

Никита Пресняков отреагировал на повышенное внимание к своей личной жизни после объявления о разводе.
Певец и блогер, недавно сообщивший о расставании с Алёной Красновой после почти десяти лет отношений, ответил на вопросы подписчиков.
Пресняков подчеркнул, что пара рассталась мирно из-за разных взглядов на будущее, без взаимных претензий. Однако один из вопросов поклонников вызвал у артиста резкую реакцию.
В эмоциональном ответе он призвал не вторгаться в личное пространство и не строить предположений о том, что происходило в отношениях за эти годы. Певиц отметил, что посторонние люди не могут объективно судить о ситуации, известной лишь самим участникам этих длительных отношений.
Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.
