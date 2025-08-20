Стала известна столица юбилейного Евровидения

Вена примет юбилейный 70-й конкурс Евровидение в 2026 году

Оргкомитет музыкального конкурса официально объявил о проведении юбилейного 70-го "Евровидения" в Вене. Мероприятие запланировано на май 2026 года в австрийской столице.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Saini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собор Святого Стефана

Финал конкурса состоится 16 мая на крупнейшей арене страны "Винер-Штадтхалле". Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая под руководством национального вещателя ORF, отвечающего за организацию.

Для Вены это будет уже третье проведение конкурса в истории после 1967 и 2015 годов. Столица Австрии разделила четвёртое место в рейтинге городов-хозяев с Копенгагеном, Мальме и Стокгольмом.

Право на проведение Австрия получила благодаря победе своего представителя Йоханнеса Питча (JJ) на конкурсе 2025 года в Базеле. Его композиция Wasted Love принесла стране победу, опередив израильскую и эстонскую участниц.

