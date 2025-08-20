Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трампу осталось мало времени на решение украинского вопроса
Геологи выявили неизвестный срыв магнитного поля в озере Чала
Кулинары уточняют: лимонный сок помогает закрепить цвет борща со свёклой
Сапсан достигает скорости до 400 км/ч при пикировании — данные орнитологов
Турист о защите ценностей на пляже: пустой тюбик от крема заменит сейф
Метод скин-гриттинг очищает поры и помогает избавиться от чёрных точек
Эмигрировавшая в США Рита Дакота получила российское гражданство в 2022 году
New York Times: Keen уходит из Китая и расширяет производство обуви в Юго-Восточной Азии
Автопроизводители отказались от металлической защиты картера из-за высокой цены

Стала известна столица юбилейного Евровидения

Вена примет юбилейный 70-й конкурс Евровидение в 2026 году
1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Оргкомитет музыкального конкурса официально объявил о проведении юбилейного 70-го "Евровидения" в Вене. Мероприятие запланировано на май 2026 года в австрийской столице.

Собор Святого Стефана
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Saini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собор Святого Стефана

Финал конкурса состоится 16 мая на крупнейшей арене страны "Винер-Штадтхалле". Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая под руководством национального вещателя ORF, отвечающего за организацию.

Для Вены это будет уже третье проведение конкурса в истории после 1967 и 2015 годов. Столица Австрии разделила четвёртое место в рейтинге городов-хозяев с Копенгагеном, Мальме и Стокгольмом.

Право на проведение Австрия получила благодаря победе своего представителя Йоханнеса Питча (JJ) на конкурсе 2025 года в Базеле. Его композиция Wasted Love принесла стране победу, опередив израильскую и эстонскую участниц.

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Вена примет юбилейный 70-й конкурс Евровидение в 2026 году
Турист о защите ценностей на пляже: пустой тюбик от крема заменит сейф
Метод скин-гриттинг очищает поры и помогает избавиться от чёрных точек
Эмигрировавшая в США Рита Дакота получила российское гражданство в 2022 году
New York Times: Keen уходит из Китая и расширяет производство обуви в Юго-Восточной Азии
Автопроизводители отказались от металлической защиты картера из-за высокой цены
Госкомпании Индии возобновили закупки российской нефти
Дрозофила — ключ к разгадке болезней человека: научное открытие поражает
Невестка звезды сериала Воронины назвала вбросом новость об онкологии актрисы
Приседания, мост и растяжка помогают уменьшить целлюлит — методика Флорианы Гарсия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.