Ночной кошмар адвоката Прилучного: неизвестные обесточили дом и забаррикадировали выход

Адвокат Прилучного Оксана Даниелова сообщила о угрозах и проникновении в её дом
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова сделала громкое заявление в соцсетях. Она сообщила о начале получения серьёзных угроз в свой адрес.

Оксана Даниелова
Фото: instagram by личный аккаунт Оксаны Даниеловой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оксана Даниелова

По её словам, это связано с возбуждением "всеми известного уголовного дела" — вероятно, против бывшей жены актёра Агаты Муцениеце.

Инцидент произошёл в ночь на 20 августа. Несколько неизвестных мужчин проникли на территорию её частного дома. Они намеренно отключили все коммуникации, обесточили здание путём обрыва проводов и забаррикадировали входную группу, окружив дом.

Даниелова незамедлительно вызвала наряд полиции и предприняла попытки выяснить личность заказчиков.

В своём обращении она прямо связала эту акцию запугивания с своей профессиональной деятельностью по конкретному уголовному делу. Адвокат подчеркнула, что будет действовать строго в правовом поле, не поддаваясь давлению.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
