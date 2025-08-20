Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нидерланды продолжат вводить новые санкции против России — премьер-министр Дик Схоф
Бананы с арахисовой пастой дают прилив сил — гастроэнтеролог Вялов
Астрономы: статистика указывает на вероятность жизни вне Земли
Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда
Гиды: Португалия, Ливан и Исландия вошли в топ красивых стран для путешествий
Домашний дезодорант: эффективная альтернатива покупным средствам
Военный эксперт рассказал о тактике окружения Константиновки и ее стратегической роли
Прокол почвы вилами в августе помогает сформировать защитную шелуху на луке
Жиган объяснил возвращение звёзд 90-х на сцену переменами в обществе

Антидроновые системы и смотровая башня: Брэд Питт превращает свой дом в настоящую крепость

Брэд Питт превращает новый дом в Голливудских холмах в крепость
1:19
Шоу-бизнес

61-летний Брэд Питт решил превратить своё новое жилище в Голливудских холмах в настоящий форпост безопасности.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

По информации Radar Online, актёр приобрёл особняк с шестью спальнями и панорамными видами на Лос-Анджелес и намерен оснастить его многоуровневой системой защиты.

В планах Питта — круглосуточное видеонаблюдение, смотровая башня и даже антидроновые технологии. Сам актёр описывает эти меры как "покупку душевного спокойствия".

Причиной повышенной осторожности стала недавняя кража: в июне неизвестные проникли в его прежний дом в районе Лос-Фелиз, когда актёр находился на промотуре. Злоумышленники оставили отпечатки пальцев и вынесли имущество, пробравшись через парадную дверь.

Близкие Питта отмечают, что произошедшее сильно повлияло на его отношение к безопасности.

"Раньше он не был параноиком, но теперь каждое окно и каждая дверь кажутся ему угрозой. Он говорит, что хочет чувствовать: сюда никто не сможет попасть", — сообщил один из друзей актёра.

Новый проект показывает, что даже звёзды мирового масштаба готовы идти на серьёзные меры, чтобы сохранить приватность и спокойствие в собственном доме.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Последние материалы
В России объяснили неочевидную причину возмущения Польши из-за встречи Путина и Зеленского
Эксперт объяснил, как водителям легально платить меньше за бензин
Сколько минут готовить омлет под крышкой, чтобы он получился воздушным
Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство
Генпрокуратура: бывший депутат Госдумы Гаджиев* передал США секретные сведения за $45 млн
Эксперт Д.Бейкер: алоэ, лаванда и мята признаны самыми полезными комнатными растениями
Эксперты: при временном ремонте важно вложиться в проводку, трубы и окна
Узбекистан вводит цензуру для российских артистов: Comedy Club под ударом
Университетский колледж Лондона раскрыл механизм зрительных галлюцинаций
Учёные Цюрихского университета: стиль общения шимпанзе формируется по материнской линии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.