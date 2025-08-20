Антидроновые системы и смотровая башня: Брэд Питт превращает свой дом в настоящую крепость

Брэд Питт превращает новый дом в Голливудских холмах в крепость

61-летний Брэд Питт решил превратить своё новое жилище в Голливудских холмах в настоящий форпост безопасности.

По информации Radar Online, актёр приобрёл особняк с шестью спальнями и панорамными видами на Лос-Анджелес и намерен оснастить его многоуровневой системой защиты.

В планах Питта — круглосуточное видеонаблюдение, смотровая башня и даже антидроновые технологии. Сам актёр описывает эти меры как "покупку душевного спокойствия".

Причиной повышенной осторожности стала недавняя кража: в июне неизвестные проникли в его прежний дом в районе Лос-Фелиз, когда актёр находился на промотуре. Злоумышленники оставили отпечатки пальцев и вынесли имущество, пробравшись через парадную дверь.

Близкие Питта отмечают, что произошедшее сильно повлияло на его отношение к безопасности.

"Раньше он не был параноиком, но теперь каждое окно и каждая дверь кажутся ему угрозой. Он говорит, что хочет чувствовать: сюда никто не сможет попасть", — сообщил один из друзей актёра.

Новый проект показывает, что даже звёзды мирового масштаба готовы идти на серьёзные меры, чтобы сохранить приватность и спокойствие в собственном доме.

