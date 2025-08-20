Антидроновые системы и смотровая башня: Брэд Питт превращает свой дом в настоящую крепость

61-летний Брэд Питт решил превратить своё новое жилище в Голливудских холмах в настоящий форпост безопасности.
По информации Radar Online, актёр приобрёл особняк с шестью спальнями и панорамными видами на Лос-Анджелес и намерен оснастить его многоуровневой системой защиты.
В планах Питта — круглосуточное видеонаблюдение, смотровая башня и даже антидроновые технологии. Сам актёр описывает эти меры как "покупку душевного спокойствия".
Причиной повышенной осторожности стала недавняя кража: в июне неизвестные проникли в его прежний дом в районе Лос-Фелиз, когда актёр находился на промотуре. Злоумышленники оставили отпечатки пальцев и вынесли имущество, пробравшись через парадную дверь.
Близкие Питта отмечают, что произошедшее сильно повлияло на его отношение к безопасности.
"Раньше он не был параноиком, но теперь каждое окно и каждая дверь кажутся ему угрозой. Он говорит, что хочет чувствовать: сюда никто не сможет попасть", — сообщил один из друзей актёра.
Новый проект показывает, что даже звёзды мирового масштаба готовы идти на серьёзные меры, чтобы сохранить приватность и спокойствие в собственном доме.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!