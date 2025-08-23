Спорные моменты в книге Симоньян: почему церковь дала зелёный свет, несмотря на искажение Евангелия

Маргарита Симоньян прокомментировала в личном Telegram-канале замечание одной из читательниц относительно своей новой книги. Пользовательница Сети выразила мнение, что перед публикацией произведение следовало бы показать священнослужителям, поскольку, по её словам, в книге присутствуют неточности в трактовке Евангелия.
В частности, читательница указала на то, что Иисус Христос не родится во второй раз, а спустится к людям на облаке, а Мария Магдалина не имела репутации блудницы. Также она посоветовала Симоньян ознакомиться с фильмом Бориса Корчевникова "Апокалипсис".
В ответ на это Маргарита Симоньян подчеркнула, что никогда бы не решилась опубликовать книгу без предварительного одобрения со стороны представителей Церкви. Она сообщила, что с содержанием книги ознакомились несколько священнослужителей, включая известную в России личность.
"Книгу читали не один и не два священника: от матушки соседнего монастыря до человека, чьё имя известно в нашей стране каждому", — написала Симоньян.
Она добавила, что в случае получения негативного отзыва она бы отказалась от публикации, однако священники дали положительную оценку книге, отметив её потенциал в привлечении людей к вере, и разрешили её выпуск. Маргарита Симоньян также уточнила, что книга является художественным произведением, а не богословским трактатом.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.
