Спорные моменты в книге Симоньян: почему церковь дала зелёный свет, несмотря на искажение Евангелия

Книгу Симоньян одобрили в церкви, поскольку она может привести людей к вере

Маргарита Симоньян прокомментировала в личном Telegram-канале замечание одной из читательниц относительно своей новой книги. Пользовательница Сети выразила мнение, что перед публикацией произведение следовало бы показать священнослужителям, поскольку, по её словам, в книге присутствуют неточности в трактовке Евангелия.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

В частности, читательница указала на то, что Иисус Христос не родится во второй раз, а спустится к людям на облаке, а Мария Магдалина не имела репутации блудницы. Также она посоветовала Симоньян ознакомиться с фильмом Бориса Корчевникова "Апокалипсис".

В ответ на это Маргарита Симоньян подчеркнула, что никогда бы не решилась опубликовать книгу без предварительного одобрения со стороны представителей Церкви. Она сообщила, что с содержанием книги ознакомились несколько священнослужителей, включая известную в России личность.

"Книгу читали не один и не два священника: от матушки соседнего монастыря до человека, чьё имя известно в нашей стране каждому", — написала Симоньян.

Она добавила, что в случае получения негативного отзыва она бы отказалась от публикации, однако священники дали положительную оценку книге, отметив её потенциал в привлечении людей к вере, и разрешили её выпуск. Маргарита Симоньян также уточнила, что книга является художественным произведением, а не богословским трактатом.

