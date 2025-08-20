Блогер Айза в шоке: как запрет рекламы поставил под угрозу её карьеру

Блогер Айза пожаловалась на то, что у неё упали доходы после запрета рекламы в иностранных социальных сетях.
Блогер Айза опубликовала пессимистичный пост в соцсетях. Она посетовала на то, что не может теперь зарабатывать на рекламе.
"Как блогер, наверное, моя карьера закончилась, получается так. Я не понимаю как зарабатывать", — объяснила бывшая жена рэпера Гуфа.
Айза призналась, что её попытки развить блог ВК не увенчались успехом. Она предположила, что её аудитория в отечественной соцсети не сидит.
Блогер отметила, что не будет бедствовать, однако она объяснила, что вложила все свои деньги в строительную компанию. Этот бизнес, по её словам, окупится только через годы.
"Будет гораздо сложнее жить", — отметила Айза.
Ранее Айза заявила, что в старости не хочет быть обузой для своих детей.
Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.
