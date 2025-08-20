Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычка мочиться в водоеме может привести к тяжёлым урологическим заболеваниям
Садоводы: клюква плодоносит более 50 лет и сохраняется свежей до шести месяцев
Археологи и климатологи объяснили крах цивилизации майя длительными засухами
МВД России: миллион рублей выплачивается выпускникам юрфака при поступлении на службу
Могилу Роберта Рождественского варварски разграбили на Переделкинском кладбище
Ксения Бородина опровергла слухи об оплате фото с Дженнифер Лопес
Рынок стройматериалов всё ещё содержит продукцию с токсичными добавками
Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось

Блогер Айза в шоке: как запрет рекламы поставил под угрозу её карьеру

Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
1:00
Шоу-бизнес

Блогер Айза пожаловалась на то, что у неё упали доходы после запрета рекламы в иностранных социальных сетях.

Блогер Айза Долматова
Фото: Телеграм-канал Айзы Долматовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Айза Долматова

Блогер Айза опубликовала пессимистичный пост в соцсетях. Она посетовала на то, что не может теперь зарабатывать на рекламе.

"Как блогер, наверное, моя карьера закончилась, получается так. Я не понимаю как зарабатывать", — объяснила бывшая жена рэпера Гуфа.

Айза призналась, что её попытки развить блог ВК не увенчались успехом. Она предположила, что её аудитория в отечественной соцсети не сидит.

Блогер отметила, что не будет бедствовать, однако она объяснила, что вложила все свои деньги в строительную компанию. Этот бизнес, по её словам, окупится только через годы.

"Будет гораздо сложнее жить", — отметила Айза.

Ранее Айза заявила, что в старости не хочет быть обузой для своих детей.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Археологи и климатологи объяснили крах цивилизации майя длительными засухами
МВД России: миллион рублей выплачивается выпускникам юрфака при поступлении на службу
Могилу Роберта Рождественского варварски разграбили на Переделкинском кладбище
Ксения Бородина опровергла слухи об оплате фото с Дженнифер Лопес
Рынок стройматериалов всё ещё содержит продукцию с токсичными добавками
Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.