Шокирующая трансформация Лазарева: певец внезапно состарился на десятки лет — что с ним приключилось

Сергей Лазарев предстал перед фанатами в образе седого и осунувшегося старика

В конце июля Сергей Лазарев оказался в центре внимания после своего выступления в Сочи. Несмотря на масштабность шоу, которое, как всегда, собрало множество поклонников, не все зрители остались в восторге. Основной причиной недовольства стали танцевальные номера артиста.

Одна из зрительниц, пришедшая на концерт с девятилетним внуком, была шокирована увиденным. По её словам, на сцене развернулась "вакханалия" с полуобнажёнными танцовщицами и откровенными сценическими этюдами в исполнении самого Лазарева. Женщина выразила удивление, так как привыкла к более сдержанному имиджу певца.

После концерта на артиста обрушилась волна критики, и даже возникла идея проверить, не нарушил ли он законодательство своими выступлениями, однако Сергей, похоже, не придал значения этим нападкам. Он вернулся в Москву и продолжает активно готовиться к новым проектам.

В частности, Лазарев не боится экспериментировать с образами. Недавно он поделился в социальных сетях фотографией, на которой предстал в образе 70-летнего мужчины. Для этого его состарили с помощью грима, добавив седину и изменив текстуру кожи. Артист настолько вжился в роль, что даже немного похудел и приобрёл потухший взгляд. Своим поклонникам он предложил оценить новый образ.

"Как вам дедуля?" — поинтересовался певец.

