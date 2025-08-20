Шокирующее предсказание психолога: как сложится жизнь Полины Дибровой с миллионером

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вероника Степанова предрекла Полине Дибровой невесёлую жизнь с семью чужими детьми
0:53
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова не верит в то, что Полина Диброва хорошо заживёт с новым многодетным избранником.

Полина Диброва с детьми
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва с детьми

Веронику Степанову поражают перспективы жизни Полины Дибровой, которая якобы хочет переехать жить к миллионеру Роману Товстику.

Психолог не может представить себе как будет организована жизнь парочки с учётом того, что Товстик хочет забрать детей у бывшей жены.

"У него семеро детей, у неё трое детей… Вот они сейчас все будут жить вместе. Я на это на всё смотрю как на страшный сон. Я не знаю, как люди это с такой ловкостью делают", — выразила свои сомнения Вероника.

Степанова убеждена, что Полина Диброва родит миллионеру ещё несколько детей.

Ранее юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем.

Уточнения

Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
