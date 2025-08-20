Психолог Вероника Степанова не верит в то, что Полина Диброва хорошо заживёт с новым многодетным избранником.
Веронику Степанову поражают перспективы жизни Полины Дибровой, которая якобы хочет переехать жить к миллионеру Роману Товстику.
Психолог не может представить себе как будет организована жизнь парочки с учётом того, что Товстик хочет забрать детей у бывшей жены.
"У него семеро детей, у неё трое детей… Вот они сейчас все будут жить вместе. Я на это на всё смотрю как на страшный сон. Я не знаю, как люди это с такой ловкостью делают", — выразила свои сомнения Вероника.
Степанова убеждена, что Полина Диброва родит миллионеру ещё несколько детей.
Ранее юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем.
Вероника Степанова: Степанова, Вероника Юрьевна (род. 1978) — российский клинический психолог и ютубер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.