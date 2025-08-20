Шокирующее предсказание психолога: как сложится жизнь Полины Дибровой с миллионером

Вероника Степанова предрекла Полине Дибровой невесёлую жизнь с семью чужими детьми

Психолог Вероника Степанова не верит в то, что Полина Диброва хорошо заживёт с новым многодетным избранником.

Веронику Степанову поражают перспективы жизни Полины Дибровой, которая якобы хочет переехать жить к миллионеру Роману Товстику.

Психолог не может представить себе как будет организована жизнь парочки с учётом того, что Товстик хочет забрать детей у бывшей жены.

"У него семеро детей, у неё трое детей… Вот они сейчас все будут жить вместе. Я на это на всё смотрю как на страшный сон. Я не знаю, как люди это с такой ловкостью делают", — выразила свои сомнения Вероника.

Степанова убеждена, что Полина Диброва родит миллионеру ещё несколько детей.

Ранее юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем.

