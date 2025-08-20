Стас Пьеха и его ловкий план: как певец обманул беспринципных мошенников

Певец Стас Пьеха прикинулся доверчивым простачком, чтобы поставить на место телефонных мошенников.
Стас Пьеха опубликовал в социальных сетях видео, на котором он беседует с аферистами. Звонившие пытались выведать у артиста код из СМС под благовидным предлогом.
Исполнитель хита "Она не твоя" поддержал разговор с обманщиками. Певец продиктовал мошенникам код, однако в него вошли не только цифры, но и буквы, которые составились в итоге в неприличное слово.
"Вот, код говорят надо, домофон менять будут и ключи всем желающим у подъезда 30 раздадут, а у меня 30 нет", — объяснил Стас под кадрами.
Ранее Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе мудрый совет после его травмы на выступлении в Нижнем Новгороде.
Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.
