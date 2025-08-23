Калининград замер в ожидании: концерт SHAMAN'а состоится раньше срока — узнайте новую дату

SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября

SHAMAN сообщил своим поклонникам о переносе концерта в Калининграде. Изначально выступление должно было состояться 28 сентября в концертном зале "Янтарь холл" в Светлогорске, однако теперь оно пройдёт на день раньше — 27 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

В своём посте в социальных сетях SHAMAN объяснил, что перенос вызван техническими причинами. Он также отметил, что все ранее приобретённые билеты остаются действительными и не требуют обмена.

"До встречи у самой западной границы России", — написал певец.

Поклонники уже активно обсуждают новость и готовятся к встрече с SHAMAN'ом в обновлённую дату.

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

