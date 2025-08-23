Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ДВФУ и РАН разработают национальный щит против цветения морской воды
Антон Лапенко ушёл из публичного пространства ради переосмысления жизни
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания
Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти

Калининград замер в ожидании: концерт SHAMAN'а состоится раньше срока — узнайте новую дату

SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
0:43
Шоу-бизнес

SHAMAN сообщил своим поклонникам о переносе концерта в Калининграде. Изначально выступление должно было состояться 28 сентября в концертном зале "Янтарь холл" в Светлогорске, однако теперь оно пройдёт на день раньше — 27 сентября.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

В своём посте в социальных сетях SHAMAN объяснил, что перенос вызван техническими причинами. Он также отметил, что все ранее приобретённые билеты остаются действительными и не требуют обмена.

"До встречи у самой западной границы России", — написал певец.

Поклонники уже активно обсуждают новость и готовятся к встрече с SHAMAN'ом в обновлённую дату.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания
Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти
Алексей Воробьёв публично признался в любви Аиде Гарифуллиной на фестивале Новая волна
Кефирная маска увлажняет волосы и заменяет дорогие кондиционеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.