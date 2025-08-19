10 миллионов на один вечер: как Деревянко отгулял свадьбу с Иванушками и Галустяном

Павел Деревянко и Зоя Фуць заплатили свыше 10 млн рублей за свадьбу с выкупом и звёздами

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Свадьба популярного российского актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць обошлась более чем в 10 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Павел Деревянко

Как пишет kp.ru, cамыми крупными статьями расходов стали традиционный выкуп невесты и концертная программа. За похищенную невесту актёр заплатил пять миллионов рублей, а выступление групп "Иванушки International" и PIZZA оценили в семь миллионов.

Организация банкета на 70 персон потребовала около 800 тысяч рублей. Дополнительные услуги, включая фото- и видеосъёмку, работу визажистов, изготовление торта и услуги диджея, добавили к бюджету ещё 1,2 миллиона рублей.

Особый шарм мероприятию придало присутствие звёздных гостей. Ведущим праздника выступил Михаил Галустян, а среди приглашённых заметили Гошу Куценко, Никиту Ефремова и писателя Александра Цыпкина.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.