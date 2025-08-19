Любовь победила: Елена Терлеева наконец-то обрела семейное счастье

Елена Терлеева впервые вышла замуж в 40 лет

Бывшая участница "Фабрики звёзд" Елена Терлеева сообщила о замужестве в возрасте 40 лет.

Певица выложила в личный блог серию фотографий в элегантном белом платье, сопроводив публикацию лишь смайликом в виде сердца.

Поклонники изначально гадали о причинах торжественной фотосессии, однако вскоре в комментариях появились поздравления от друзей и знакомых артистки. Это подтвердило предположение о свадебном торжестве, подробности которого звезда решила оставить в тайне.

Терлеева никогда не скрывала своего желания обрести семейное счастье. В прошлых интервью она неоднократно подчёркивала, что считает семью главным смыслом жизни и готова была искать свою любовь даже на пенсии.

Многочисленные поклонники искренне порадовались за исполнительницу, оставив сотни тёплых пожеланий в её социальных сетях. Сама артистка скромно поблагодарила аудиторию за поддержку и добрые слова, не раскрывая деталей своей личной жизни.

Еле́на Владимировна Терле́ева (род. 6 марта 1985, Сургут, РСФСР) — российская эстрадная певица, автор песен и композитор, финалист проекта «Фабрика звёзд — 2», дипломант телевизионного фестиваля «Песня года», лауреат музыкальной премии «Золотой граммофон».



