Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Сингапура планируют к 2026 году перевести транспорт на беспилотный режим
Украина в ловушке: Америка поймала Европу на использовании войны для своей выгоды
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов

Никита Пресняков объяснил развод с Алёной Красновой: неожиданные причины расставания

Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
1:13
Шоу-бизнес

Никита Пресняков рассказал о причинах расставания с Алёной Красновой. Спустя почти десять лет вместе, пары разошлись по серьёзным причинам.

Музыкант Никита Пресняков с женой
Фото: Инстаграм Никиты Преснякова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Музыкант Никита Пресняков с женой

Никита Пресняков опубликовал в социальных сетях свадебное фото с супругой Алёной Красновой.

Наследник Примадонны сообщил, что их пути с женой разошлись.

"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир", — написал музыкант под снимком.

Он отметил, что причинами расставания стало то, что их взгляды на жизнь стали слишком разниться.

"Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", — объяснил Никита.

Он заверил, что не винит Алёну ни в чём. Пресняков признался, что решение о разрыве отношений было очень тяжёлым.

"Мы выросли в разные стороны", — отметил внук Аллы Пугачёвой.

Никита пожелал Алёне счастья и заверил, что они расстались по-дружески, так как остались в хороших отношениях.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов
Анна Хилькевич с семьёй улетела из России на отдых на Мальдивы
NYT раскрыло три варианта западных гарантий безопасности для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.