Никита Пресняков объяснил развод с Алёной Красновой: неожиданные причины расставания

Никита Пресняков рассказал о причинах расставания с Алёной Красновой. Спустя почти десять лет вместе, пары разошлись по серьёзным причинам.
Никита Пресняков опубликовал в социальных сетях свадебное фото с супругой Алёной Красновой.
Наследник Примадонны сообщил, что их пути с женой разошлись.
"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир", — написал музыкант под снимком.
Он отметил, что причинами расставания стало то, что их взгляды на жизнь стали слишком разниться.
"Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", — объяснил Никита.
Он заверил, что не винит Алёну ни в чём. Пресняков признался, что решение о разрыве отношений было очень тяжёлым.
"Мы выросли в разные стороны", — отметил внук Аллы Пугачёвой.
Никита пожелал Алёне счастья и заверил, что они расстались по-дружески, так как остались в хороших отношениях.
Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.
