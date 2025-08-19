Никита Пресняков объяснил развод с Алёной Красновой: неожиданные причины расставания

Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью

Никита Пресняков рассказал о причинах расставания с Алёной Красновой. Спустя почти десять лет вместе, пары разошлись по серьёзным причинам.

Фото: Инстаграм Никиты Преснякова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Музыкант Никита Пресняков с женой

Никита Пресняков опубликовал в социальных сетях свадебное фото с супругой Алёной Красновой.

Наследник Примадонны сообщил, что их пути с женой разошлись.

"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир", — написал музыкант под снимком.

Он отметил, что причинами расставания стало то, что их взгляды на жизнь стали слишком разниться.

"Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", — объяснил Никита.

Он заверил, что не винит Алёну ни в чём. Пресняков признался, что решение о разрыве отношений было очень тяжёлым.

"Мы выросли в разные стороны", — отметил внук Аллы Пугачёвой.

Никита пожелал Алёне счастья и заверил, что они расстались по-дружески, так как остались в хороших отношениях.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании.

