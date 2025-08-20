Люди проснулись: рэпер Жиган заявил, что уехавшие артисты очистили место для патриотов

Жиган объяснил возвращение звёзд 90-х на сцену переменами в обществе

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Роман Чумаков, более известный как Жиган, объяснил феномен возвращения на сцену звёзд 1990-х годов.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ромы Жигана, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жиган

По его мнению, рост популярности Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов той эпохи связан с кардинальными переменами в обществе.

В интервью RTVI музыкант заявил, что публика в России "проснулась" и стала делать осознанный выбор. Он связал это с тем, что ряд современных знаменитостей, покинувших страну, освободили медийное пространство.

Жиган прямо назвал уехавших артистов, таких как Моргенштерн* и Даня Милохин, после чего их место заняли "нормальные, правильные" исполнители. По его словам, теперь востребованы патриотические песни, прославляющие Россию.

Таким образом, рэпер считает, что текущий тренд отражает запрос аудитории на традиционные ценности и национальную идентичность в музыке, что и обеспечило возвращение легенд отечественной эстрады.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Ро́ма Жига́н (настоящее имя — Рома́н Васи́льевич Чумако́в; род. 8 апреля 1984, Москва) — российский рэпер и бывший осуждённый грабитель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.