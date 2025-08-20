Люди проснулись: рэпер Жиган заявил, что уехавшие артисты очистили место для патриотов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Роман Чумаков, более известный как Жиган, объяснил феномен возвращения на сцену звёзд 1990-х годов.

По его мнению, рост популярности Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов той эпохи связан с кардинальными переменами в обществе.

В интервью RTVI музыкант заявил, что публика в России "проснулась" и стала делать осознанный выбор. Он связал это с тем, что ряд современных знаменитостей, покинувших страну, освободили медийное пространство.

Жиган прямо назвал уехавших артистов, таких как Моргенштерн* и Даня Милохин, после чего их место заняли "нормальные, правильные" исполнители. По его словам, теперь востребованы патриотические песни, прославляющие Россию.

Таким образом, рэпер считает, что текущий тренд отражает запрос аудитории на традиционные ценности и национальную идентичность в музыке, что и обеспечило возвращение легенд отечественной эстрады.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Ро́ма Жига́н (настоящее имя — Рома́н Васи́льевич Чумако́в; род. 8 апреля 1984, Москва) — российский рэпер и бывший осуждённый грабитель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
