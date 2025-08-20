Родители тяжело пережили: звезда Кухни Романович раскрыл правду о возвращении в Россию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Сергей Романович, знакомый миллионам по сериалам "Чернобыль", "Кухня" и "Ольга", подробно рассказал о своём возвращении в Россию после нескольких лет жизни за границей.

Сергей Романович
Фото: Telegram by Telegram-канал Сергея Романовича, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Романович

Артист признался, что решил возобновить карьеру на родине в 2023 году.

Первое время оказалось крайне трудным — многочисленные кастинги и видеовизитки долго не приносили результата. Романович даже начал сомневаться, нужен ли он ещё кому-то в профессии, что стало серьёзным испытанием для его уверенности в себе.

Переломный момент наступил после смены имиджа — актёр сбрил бороду и вернулся к привычной причёске. Вскоре после этого его утвердили на роль в новом проекте "Хутор", что стало долгожданным прорывом.

Главной поддержкой в этот сложный период для артиста стала семья, особенно родители, которые тяжело переживали его предыдущий отъезд из страны. Их радость от возвращения сына домой стала для Романовича главной наградой, затмив даже профессиональные достижения.

Уточнения

«Ку́хня» российский телесериал в жанре ситуационной комедии с элементами мелодрамы. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
