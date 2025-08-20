Родители тяжело пережили: звезда Кухни Романович раскрыл правду о возвращении в Россию

Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода

Актёр Сергей Романович, знакомый миллионам по сериалам "Чернобыль", "Кухня" и "Ольга", подробно рассказал о своём возвращении в Россию после нескольких лет жизни за границей.

Артист признался, что решил возобновить карьеру на родине в 2023 году.

Первое время оказалось крайне трудным — многочисленные кастинги и видеовизитки долго не приносили результата. Романович даже начал сомневаться, нужен ли он ещё кому-то в профессии, что стало серьёзным испытанием для его уверенности в себе.

Переломный момент наступил после смены имиджа — актёр сбрил бороду и вернулся к привычной причёске. Вскоре после этого его утвердили на роль в новом проекте "Хутор", что стало долгожданным прорывом.

Главной поддержкой в этот сложный период для артиста стала семья, особенно родители, которые тяжело переживали его предыдущий отъезд из страны. Их радость от возвращения сына домой стала для Романовича главной наградой, затмив даже профессиональные достижения.

«Ку́хня» — российский телесериал в жанре ситуационной комедии с элементами мелодрамы.



