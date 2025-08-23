Ксения Бородина разоблачена: правда о пластических операциях всплыла благодаря вопросу подписчицы

Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике

Ксения Бородина в своём личном блоге поделилась с аудиторией ответом на вопрос о пластических операциях. Ранее звезда неоднократно отрицала слухи о хирургических вмешательствах, списывая изменения во внешности на похудение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инструменты хирурга

Однако, отвечая на вопрос одной из подписчиц о сожалениях по поводу увеличения груди и желании удалить импланты, 42-летняя Ксения удивила неоднозначным высказыванием.

"Никогда таких желаний не возникало", — написала знаменитость.

Этот ответ был воспринят пользователями как косвенное подтверждение того, что телеведущая действительно прибегала к пластической хирургии.

Свой пост Бородина сопроводила фотографией, на которой девушка эффектно открывает бутылку шампанского каблуком.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

