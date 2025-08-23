Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Учёные из Университета Аризоны нашли межзвёздную пыль в образцах с астероида Бенну

Ксения Бородина разоблачена: правда о пластических операциях всплыла благодаря вопросу подписчицы

0:49
Шоу-бизнес

Ксения Бородина в своём личном блоге поделилась с аудиторией ответом на вопрос о пластических операциях. Ранее звезда неоднократно отрицала слухи о хирургических вмешательствах, списывая изменения во внешности на похудение.

Инструменты хирурга
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инструменты хирурга

Однако, отвечая на вопрос одной из подписчиц о сожалениях по поводу увеличения груди и желании удалить импланты, 42-летняя Ксения удивила неоднозначным высказыванием.

"Никогда таких желаний не возникало", — написала знаменитость.

Этот ответ был воспринят пользователями как косвенное подтверждение того, что телеведущая действительно прибегала к пластической хирургии.

Свой пост Бородина сопроводила фотографией, на которой девушка эффектно открывает бутылку шампанского каблуком.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
