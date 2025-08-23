Будущее музыки уже здесь: как искусственный интеллект изменил подход Фадеева к созданию клипов

Максим Фадеев представил новый клип, созданный с помощью ИИ

Максим Фадеев представил публике музыкальный клип, созданный с использованием передовых технологий искусственного интеллекта. Как сообщает Telegram-канал "Метаверсище и ИИще", на реализацию этого проекта было потрачено около 10,3 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Фадеев

По словам самого Фадеева, значительная часть визуальной составляющей клипа, а именно 70%, была сгенерирована нейросетями. Оставшиеся 30% работы выполнили художники вручную. Продюсер подчеркнул, что такой подход позволил существенно сократить расходы.

"Это раз в пять дешевле, чем если б мы делали по старинке, с CGI и кучей техники. Нейросети сэкономили нам много денег на технике, декорациях и команде", — сообщил продюсер.

В процессе работы над клипом команда столкнулась с определёнными вызовами. Наиболее сложной задачей стало достижение реалистичной мимики главной героини. Для этого пришлось использовать фотографии корейской актрисы, которая участвовала в создании её цифрового двойника.

Несмотря на трудности, Максим Фадеев выразил полное удовлетворение конечным результатом. Он гордится тем, что им удалось создать первый в России клип с настолько реалистичными цифровыми двойниками, причём работа была выполнена всего за две недели, тогда как традиционное производство заняло бы около полугода.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.

