Критик указал на неожиданную помеху в карьере Натальи Подольской — речь идёт о близком человеке

Недавно в Сети возникло обсуждение, касающееся совместных выступлений Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Посмотрев видео, где пара исполняет свои песни, музыкальный критик, пожелавший остаться неизвестным, высказал мнение о том, что Наталье стоит рассмотреть возможность выступлений без мужа.
По словам эксперта, Пресняков, по всей видимости, исчерпал свои творческие ресурсы, в то время как у Подольской ещё есть потенциал для дальнейшего развития карьеры. Он отметил, что, хотя Наталья может не хотеть обидеть супруга, ей следует разделить личную жизнь и профессиональную деятельность. Критик предложил ей искать нового партнёра для сценических выступлений, чтобы максимально раскрыть свои вокальные способности.
"Нужно котлеты отдельно, а мухи отдельно. Ходить на вечеринки с Пресняковым, а для сцены искать другого", — приводит слова музыкального критика Telegram-канал "Свита короля".
На данный момент ни Наталья, ни Владимир не прокомментировали это мнение, оставляя ситуацию открытой для обсуждений.
Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».
