Критик указал на неожиданную помеху в карьере Натальи Подольской — речь идёт о близком человеке

Шоу-бизнес

Недавно в Сети возникло обсуждение, касающееся совместных выступлений Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Посмотрев видео, где пара исполняет свои песни, музыкальный критик, пожелавший остаться неизвестным, высказал мнение о том, что Наталье стоит рассмотреть возможность выступлений без мужа.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков и Наталья Подольская

По словам эксперта, Пресняков, по всей видимости, исчерпал свои творческие ресурсы, в то время как у Подольской ещё есть потенциал для дальнейшего развития карьеры. Он отметил, что, хотя Наталья может не хотеть обидеть супруга, ей следует разделить личную жизнь и профессиональную деятельность. Критик предложил ей искать нового партнёра для сценических выступлений, чтобы максимально раскрыть свои вокальные способности.

"Нужно котлеты отдельно, а мухи отдельно. Ходить на вечеринки с Пресняковым, а для сцены искать другого", — приводит слова музыкального критика Telegram-канал "Свита короля".

На данный момент ни Наталья, ни Владимир не прокомментировали это мнение, оставляя ситуацию открытой для обсуждений.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
